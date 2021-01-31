تونس.. المرزوقي يحذر من الصراع بين رئاستي الجمهورية والبرلمان

اعتبر الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، أن الخلاف بين رئاستي الجمهورية والبرلمان في البلاد، تحول إلى صراع على السلطة.

وحذر المرزوقي من خطورة هذا الخلاف، والمخاوف من تأثيره بشكل سلبي على استقرار تونس.

وفي تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك، علّق المرزوقي على التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان، راشد الغنوشي بقوله:

“إذن السيد رئيس مجلس الشعب يعتبر أننا في نظام برلماني ورئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب ليس إلا للرمز!”.

كما علّق على تصريحات الرئيس قيس سعيد حول التشكيلة الوزارية الجديدة، بقوله: “إذن السيد رئيس الجمهورية يعتبر هو الآخر أننا في نظام مختل وله الحق في التدخل في تكوين الحكومة وعملها أما البرلمان فهو المشكل وليس ممثل شعب يتحمل مسؤوليات اختياره”.

وأضاف: “المريع في كل هذا ليس الجهل المفتعل بأحكام الدستور، وإنما تجاهل فحواه أي أنه الوثيقة الوحيدة التي تناقش وتخاصم وتوافق حولها ممثلو الشعب لأول مرة في تاريخنا، وأنه اعتمد كحل وسط بين مختلف الفرقاء كما هو الحال دوما في مجتمع تعددي، حتى لا يستبدّ طرف بآخر ونعود للنظام السياسي الموضوع لخدمة شخص أو حزب وقادنا للهاوية. والآن إلى بقية الصراع العبثي حول تقاسم السلطة لا يهم أن يضرب هذا الصراع كل فرص الاستقرار والاستثمار والازدهار. لك الله يا تونس!”.

وتشهد تونس حاليا تجاذبات سياسية ودستورية تتعلق برفض الرئيس قيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، على اعتبار أنها تتضمن “وزراء فاسدين”، حيث يرى البعض أنه لا يمكن للوزراء الجدد مباشرة مهامهم قبل أداء القسم أمام الرئيس، فيما يرى آخرون أن منحهم الثقة من قبل البرلمان تكفي لذلك