تونس: النتائج النهائية للانتخابات تثبت فوز "قيس سعيد"

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الخميس النتائج النهائية لانتخابات الجولة الثانية للرئاسية والتي ثبتت فوز قيس سعيد بفارق كبير عن منافسه نبيل القروي.

وأبقت الهيئة على النتائج الأولية بعد أن امتنع المرشح الخاسر نبيل القروي عن تقديم أي طعن في النتائج وتهنئته في وقت سابق للمرشح الفائز قيس سعيد.

وكان المرشح المستقل سعيد فاز بنسبة 71.72 بالمئة من أصوات الناخبين في مقابل 29.27 بالمئة للقروي.

ويمهد هذا الإعلان لأداء الرئيس الحالي قيس سعيد لليمين الدستورية في جلسة عامة استثنائية للبرلمان ستحدد في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وكانت تونس شهدت انتخابات تشريعية في السادس من تشرين أول/أكتوبر الماضي أسفرت عن فوز حركة النهضة الإسلامية بأغلبية ضئيلة ضيقة أمام منافسه حزب “قلب تونس” الليبرالي.

ويتوقع أن تعلن الهيئة النتائج النهائية للتشريعية بعد استيفاء الفترة المخصصة للطعون على النتائج الأولية، في شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وستكون أولى مهام سعيد في الفترة المقبلة تكليف مرشح لحزب الأغلبية لتشكيل حكومة جديدة.

ومع انتهاء الانتخابات الرئاسية المبكرة تكون هيئة الانتخابات قد توصلت الى احترام الآجال الدستورية للرئاسة المؤقتة التي تولاها رئيس البرلمان محمد الناصر منذ وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 تموز/يوليو الماضي.

وتقتضي الآجال ألا تتجاوز الرئاسة المؤقتة 90 يوما والتي تنتهي في موعد أقصاه يوم 23 تشرين أول/اكتوبر الجاري