تونس: انتخابات برلمانية ورئاسية في تشرين الاول والثاني

الانتخابات تاتي ضمن عملية تسعى لتكريس مسار ديمقراطي نادر في المنطقة

قالت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس يوم الأربعاء إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تونس ستجرى في 6 أكتوبر تشرين الأول و 10 نوفمبر تشرين الثاني هذا العام، ضمن عملية تسعى لتكريس مسار ديمقراطي نادر في المنطقة.

والانتخابات المقبلة ستكون ثالث انتخابات حرة بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.