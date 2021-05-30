تونس: انقاذ 117 مهاجرا غير شرعي عقب انقلاب مركبهم

أنقذت القوات البحرية بالجيش التونسي 117 مهاجرا غير شرعي بعملية مشتركة مع الحرس البحري، من بينهم تونسي والبقية من جنسيات أخرى، عقب انقلاب مركبهم شمال شرق مدينة صفاقس، على بعد 54 كم

وأفاد موقع "موازيك أف إم" التونسي، بأن أعمار من تم إنقاذهم تتراوح ما بين 6 أعوام و37 عاما، طلبوا النجدة بعد انقلاب مركبهم أمام شواطئ شمال شرق مدينة صفاقس.

وصرحوا أنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 28 و29 مايو إنطلاقا من سواحل مدينة سيدي منصور بصفاقس في اتجاه أوروبا.

وتم التوجه بهم إلى ميناء سيدي يوسف بقرقنة، لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم