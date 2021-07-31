تونس.. بيان ناري من شباب "النهضة" ضد قيادة الحركة

طالب أكثر من 130 شخصا من شباب حركة النهضة التونسية، قيادة الحركة بحل المكتب التنفيذي ل"النهضة"، وتصحيح المسار الذي آلت إليه الحركة.

وحمل شباب "النهضة" في بيانهم الذي حمل عنوان تصحيح المسار، القيادة الحالية للحركة مسؤولية ما يجري في تونس من احتقان اجتماعي وأزمة سياسية واقتصادية.

كما اتهم البيان قيادة "النهضة" بالتقصير في تحقيق مطالب الشعب، نتيجة خياراتها الفاشلة طيلة سنوات مشاركتها في الحكم.

وطالبت الشخصيات في البيان، من بينهم 5 نواب وأعضاء من مكتبها التنفيذي وأعضاء من مجلس الشورى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ"تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس وتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي"، وذلك حسب وكالة الأنباء التونسية.

ونقلت الوكالة عن النائب أسامة الصغيّر، قوله إن العريضة ستوجّه إلى هياكل النهضة بعد جمع أكبر عدد ممكن من الإمضاءات، معبرا عن استعداد شباب النهضة لخوض معارك نضالية لتصحيح المسار ومن أجل مستقبل أفضل للبلاد والحزب.