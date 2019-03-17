تونس تبدأ إجراءات طلب تسلم صهر بن علي من فرنسا

شرعت السلطات التونسية في إجراءات طلب تسلم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987: 2011)، من فرنسا، التي ألقت القبض عليه قبل أيام.

ونقلت الوكالة التونسية الرسمية للأنباء عن مصدر لم تسمه في وزارة العدل التونسية إن الوزارة بادرت، الجمعة، بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية لمطالبتها بإبلاغ السلطات الفرنسية برغبة تونس في تسلم الطرابلسي .

ويرتبط البلدان باتفاقية للتعاون القضائي وتسليم المجرمين.

والطرابلسي هو الشقيق الأكبر لليلى، زوجة بن علي، الذي أجبرته ثورة شعبية، عام 2011، على الهرب إلى السعودية، حيث يعيش من حينها.

وكان الطرابلسي من أبرز رجال الأعمال في مجال العقارات والاستيراد والتصدير والفندقة.

وقضت محكمة تونسية بالسجن 26 عاما بحق الطرابلسي؛ لإدانته بفساد مالي ونهب للمال العام، وصدرته بحقه مذكرة توقيف دولية.

وطلب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، خلال لقائه مسؤولين فرنسيين في باريس، الشهر الماضي، أن يتفاعل القضاء الفرنسي مع مذكرة التوقيف بحق الطرابلسي، ويسلمه إلى تونس.

الأناضول