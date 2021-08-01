تونس تتلقى 1.5 مليون جرعة لقاح هبة من ايطاليا

اعلنت الرئاسة التونسية الاحد، عن تسلم هبةً من إيطاليا عبارة عن 1.5 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان، إن الرئيس قيس سعيّد استقبل سفير إيطاليا بتونس، لورانزو فانارا، لدى تسلم الهبة الممنوحة لبلاده.

واضافت ان سعيّد اكد خلال اللقاء على "أهمية هذا الدّعم التضامني النبيل من إيطاليا، والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين".

ومنذ فترة، تعاني تونس من انتشار سريع للفيروس، وتستقبل مساعدات طبية وغذائية من دول عديدة.

بلغ إجمالي الإصابات في تونس حتى الجمعة 592 ألفا و881؛ منها 19 ألفا و858 وفاة، و513 ألفا و629 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة.

أكد سعيّد خلال لقائه السفير الإيطالي "حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار"، بحسب البيان.

وكان سعيّد قرر الاسبوع الماضي إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤس النّيابة العامة.

ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".

كما أفادت الرئاسة التونسية بأن سعيّد أشار، خلال لقائه السّفير الإيطالي، إلى "موقف تونس الدّاعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النّظامية، والتّصدّي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم".

وحذر سعيّد من "كل محاولات التّوظيف السّياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدّقيق الذي تمر به تونس"، بحسب البيان من دون توضيح المقصود بـ"التوظيف السياسي".

وتونس هي وجهة لمهاجرين أفارقة غير نظاميين ينطلقون من سواحلها على البحر المتوسط، هربا من الأوضاع المتردية في دولهم، وأملا في حياة أفضل بأوروبا.