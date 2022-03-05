تونس تحبط مخططا لاختطاف ابناء عسكريين ورجال أمن

قالت وزارة الداخلية التونسية السبت، انها أحبطت "مخططا إرهابيا" كانت ستنفذه امرأة، واستهدف اختطاف أبناء عسكريين ورجال امن بهدف مقايضتهم بسجناء متورطين في قضايا إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المخطط "كانت ستنفذه امرأة تكفيرية سبق أن قضّت عقوبة سجنية من أجل تورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية".

وأوضحت أن "المخطط يتمثل في اختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية".

وتابعت أن تلك المرأة "خططت كذلك لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته".

ولفتت الوزارة إلى أنه "تمت إحالة المعنية (المرأة التكفيرية) إلى النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم فتح تحقيق وجرى سجنها".

ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءا من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.