تونس تحدد أول أيام شهر رمضان

كشف مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ أنه لن يتم تحري هلال شهر رمضان مساء اليوم، نظرًا للوضع الذي تمر به البلاد وفرض حظر التجوّل، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مراسلنا من تونس ياسر دبابش بأن مفتي البلاد صرح لإذاعة محلية بأنه سيتم الاعتماد على الحسابات الفلكية لتحديد أول أيام شهر رمضان.

وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أنّ يوم الجمعة 24 أبريل 2020 هو الفاتح من شهر رمضان وفقا للمعطيات الفلكية.

وتعد هذه هي السابقة الأولى التي لا يتم فيها الاعتماد على استطلاع الهلال لحساب بداية الشهر الكريم.