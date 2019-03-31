تونس ترفع أسعار المحروقات

أعلنت وزارة الصناعة في تونس ليل السبت الأحد، عن زيادة أسعار بعض المحروقات في أعقاب أربع زيادات متتالية في 2018.

وشملت الزيادات البالغة نحو 4 بالمئة، البنزين الرفيع بواقع 80 مليما ليصبح ثمن اللتر الواحد 065ر2 دينار (الدولار يساوي 3 دينار)، والديزل الخالي من الكبريت (80 مليما) ليصبح السعر الجديد 825ر1 دينار والديزل العادي (90 مليما) ليصبح السعر الجديد 570ر1 دينار.

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة الأولى لهذا العام إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالمية، حيث تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة 68 دولارا للبرميل.

وتتضمن موازنة 2019 دعما يبلغ 1ر2 مليار دينار لقطاع المحروقات بينما تقول الحكومة إن اجمالي العجز الطاقي بلغ ثلث العجز التجاري في 2018 والذي وصل إلى 19 مليار دينار.

وتعمل تونس على تطبيق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف خفض العجز المالي، ومن بينها أساسا التحكم في كتلة الأجور وخفض الدعم واصلاح الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز مالي متفاقم.

د ب أ