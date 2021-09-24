تونس ترفع حظر التجول مع تراجع كورونا

أعلنت تونس الجمعة، رفع حظر التجول المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا اعتبارا من منتصف ليل السبت، بعد تراجع الإصابات بالفيروس.

وقالت الرئاسة التونسية التي اعلنت القرار، انه جاء بعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وغرفة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19 بتحسن الوضع الوبائي في البلاد.

ووفق اخر احصائيات رسمية لوزارة الصحة، تم تسجيل 7 حالات وفاة و 556 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين إلى 671866 حالة.

وأعلنت الرئاسة في بلاغ، عن السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح.

كما أقرت الرئاسة في بلاغها تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50% بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا على الأقل.

كما تقرر تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها واجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة.

وشددت على إجبارية التلقيح للوافدين على البلاد للمشاركة في الفعاليات والأنشطة والتجمعات إضافة إلى تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها.

وأكدت تشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والمحلية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.