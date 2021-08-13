تونس تستعد لإرسال أول امرأة عربية الى الفضاء

أعلن مجمع "تلنات" التونسي المتخصص في تكنولوجيا الاتصال الجمعة، توقيع اتفاق مع وكالة الفضاء الروسية، لاختيار وتدريب رائدة فضاء تونسية وإرسالها إلى محطة الفضاء الروسية الدولية "آي إس إس".

وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان الرئيس قيس سعيّد أشرف على توقيع الاتفاق الذي جاء بالتزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية.

واكد سعيد في هذه المناسبة إن "المرأة التونسية تتحول اليوم من رائدة فكر إلى رائدة فضاء، بعدما كسّرت الأغلال لتقف على الأرض حرة مكرّمة مصانة الحقوق، وتستعد للتحليق في الفضاء نحو أفق أرحب" بحسب البيان.

كما شدد على أن "يوم 13 أغسطس/ آب (العيد الوطني للمرأة التونسية) كان وسيظل راسخا في تاريخ تونس، وبأن هذا الحدث لحظة تاريخية صنعها حرائر وأحرار تونس الذين لن يقبلوا إلا بالعزة والكرامة".

من جهته، قال رئيس مجمع "تلنات" (المتخصص في تكنولوجيا الاتصال) محمد الفريخة، في بيان نشره عبر "فيسبوك"، إن "تونس أول بلد إفريقي يوقع اتفاقية لإرسال رائدة فضاء إلى المحطة الدولية للفضاء (آي إس إس)".

وقال الفريخة: "تم اليوم بمقر الوكالة الروسية للفضاء.. توقيع اتفاقية بين مجمع تلنات التونسي والوكالة الروسية للفضاء لاختيار وتدريب وإرسال تونسية إلى محطة الفضاء الدولية لتكون أول رائدة فضاء إفريقية".

وأضاف: "هذه الاتفاقية المشرّفة لتونس تمت بعد ماراثون من المفاوضات والنقاشات واختيار الأصدقاء الروس لتونس لتكون أول شريك في الفضاء، هو دليل على قيمة الكفاءات التونسية وطوقنا إلى الرقي في مجال العلم والمعرفة بخطوات طموحة".

وأعلنت تونس في 22 مارس/ آذار الماضي إطلاق أول قمر اصطناعي محلي الصنع باسم "تحدي 1"، على متن صاروخ روسي.

وذكر الفريخة، مدير شركة "تلنات" المُصنعة للقمر الاصطناعي، في تصريحات صحفية، أن "إطلاق القمر الاصطناعي يعد رسالة أمل ونجاح للشباب التونسي".

و"تحدي 1" هو أول قمر اصطناعي تونسي مصنّع بإمكانات محلية ومتخصص في "إنترنت الأشياء".