تونس تشهد تدشين مركز التميز الإقليمي للشباب في المنطقة العربية

تونس، الجمهورية التونسية، 20 أيلول/سبتمبر 2022 - تدشن وزارة الشباب والرياضة التونسية والمكتب الإقليمي صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربيّة "مركز التميّز الإقليمي للشباب في المنطقة العربيّة" وذلك يوم الثلاثاء 20 أيلول/سبتمبر 2022 بداية من الساعة الخامسة مساءً بالمقرّ الجديد للمرصد الوطني للشباب بتونس العاصمة.

يشارك في حفل التدشين وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربيّة التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، د.كارينا نرسيسيان.

ويمثّل هذا المركز أحد مخرجات النسخة الثانية لمنتدى الشباب في المنطقة العربيّة الذي عُقد في تونس عام 2019. وهو يهدف لإضفاء الطابع المؤسساتي للمنتدى إضافة إلى المساهمة في توفير معلومات أفضل عن وضع الشباب وإتاحة فرص للتدريب وبناء القدرات وتعزيز مشاركة الشباب في حوارات ومناقشات مفتوحة ودعم السياسات والمبادرات الإقليمية المتعلقة بالشباب وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

ويوفر المركز كذلك منبراً للتواصل والحوار والمساهمة في تحديد دعم تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج الشباب في المنطقة العربية، إضافة لتبادل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية.