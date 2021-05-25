تونس تعفي الليبيين من الحجر الصحي لدوافع إنسانية

كشف سفير تونس لدى ليبيا، لسعد العجيلي، أن الدوافع إنسانيةٌ وراء صدور قرار إعفاء الليبيين الوافدين إلى تونس من الخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

وقال “العجيلي”، وفق “شمس إف إم”، أمس الاثنين: غالية المواطنين الليبيين الذين يزورون تونس يكون الغرض من زيارتهم هو العلاج أو الارتباط بمواعيد معينة.

وأضاف: هناك حزمة من التدابير الاحتياطية والوقائية سيتم اتخاذها بخصوص الوافدين من ليبيا، تشمل إخضاعهم لتحاليل تثبت عدم إصابتهم بفيروس “كورونا”، كما سيكونون مطالبين بالالتزام بالحجر الاختياري.