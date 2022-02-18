تونس تعلن رفع اسعار الطاقة والغنوشي يتوعد بالتخلص من قيس سعيد

اعلنت تونس انها بصدد رفع اسعار الكهرباء والمحروقات في البلاد بهدف خفض عجز الميزانية فيما تعهد زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي بالتخلص من الرئيس قيس سعيد الذي اطاح به وبحزبه من البرلمان والحكومة

رفع اسعار المحروقات

واعلنت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية اليوم (الجمعة) إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية يطالب بها المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.

وتعاني البلاد من أسوأ أزمة مالية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) هذا العام مقابل تنفيذ إصلاحات تهدف لخفض الإنفاق، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجميد رفع أجور موظفي القطاع العام وهي خطوة يتوقع أن تلاقي رفضاً من اتحاد الشغل ذي التأثير القوي.

وذكرت الوزيرة أيضاً لصحيفة الصباح التونسية أن الحكومة ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميغاواط بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30 في المائة من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.

الغنوشي سيتخلص من قيس سعيد

في الاثناء انتقد رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد ووصفه بالدكتاتور، مؤكدا أن "البرلمان عائد والشعب سيتخلص من قيس سعيد كما تخلص من دكتاتوريين قبله".

كما انتقد الغنوشي في تصريح أعضاء الحملة التفسيرية لقيس سعيد قائلا: "تُطلّ علينا وجوه لا يعرف لها أي نشاط سياسي ويقدمون أنفسهم على أنّهم أعضاء حملته التفسيرية، لكنهم يذكروننا بدعاة التشيّع الذين يتم تدريبهم في السر ثم يخرجون يتكلّمون بلغة واحدة".

وأضاف: "المشكل مع قيس سعيّد ليس أنه سني أو شيعي بل كونه يريد أن يلغي الثورة التونسية والسلطة القضائية، والاستيلاء على كل السلطات وتدميرها".