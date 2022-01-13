تونس: تعليق صلاة الجمعة بالتزامن مع تظاهرات محتملة للنهضة

اعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية عن تعليق صلاة غدا الجمعة بحجة مكافحة فايروس كورونا، فيما تستعد حركة النهضة لتظاهرات واحتجاجات ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.

تعليق صلاة الجمعة

وقالت وزارة الشؤون الدينية التونسية في بيان لها، انه وتنفيذا لقرارات المجلس الوزاري، فقد تم تعليق صلاة الجمعة ليوم 14 يناير لمجابهة تطورات فايروس كورونا، واشارت الى مواصلة الصلوات الخمسة مع وجوب اتخاذ الاجراءات الوقائية .

النهضة تدعو للاحتجاجات

وقال حزب النهضة الذي يقوده راشد الغنوشي في بيان له يوم الخميس إن دعوته للتظاهر تأتي رفضا "للتوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة وهو ما تجلى في القرارات الحكومية الأخيرة".

وأضاف أنها تعد "تكريسا لمكاسب شعبنا من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتصدّيا للدكتاتورية الناشئة التي ما فتئت تكرس الانفراد بالحكم والسلطة".

وأقرت رئاسة الحكومة الأربعاء حظر تجول ليليا ومنع التجمعات والتظاهرات أو إلغائها لأسبوعين لمكافحة عودة انتشار وباء كوفيد-19.

ويوافق 14 يناير ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أقر تغيير هذا التاريخ بـ17 ديسمبر ليصبح عيدا رسميا