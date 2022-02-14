تونس تعيد إلى إيطاليا نفاياتها السامة

أعلنت تونس الاثنين، انها وقعت اتفاقا يقضي بإرجاع نفايات سامة إلى إيطاليا، ضبطت في ميناء سوسة شرقي البلاد في يوليو/تموز الماضي.

قالت وزارة البيئة في تونس، الإثنين، إنّها وقعت اتفاقا يقضي بإرجاع نفايات سامة إلى إيطاليا، ضبطت في ميناء سوسة (شرق) في يوليو/تموز الماضي.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إن "إمضاء هذا الاتفاق يمثل استكمالا لمسار التّشاور بين الدّولتين الذي انطلق منذ سنة 2020".

وتابع البيان: "يقضي هذا الاتفاق بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية (فورية) في مرحلة أولى، من جملة 282 حاوية، بعد احتراق 69 منها".

وأضاف أن المشاورات متواصلة بخصوص استكمال تصدير النّفايات المتبقية بعد الحريق، الذي نشب بمستودع الموردين بمحافظة سوسة.

وقال البيان "سيتم إرجاع هذه النّفايات على أول باخرة يوم 19 فبراير/ شباط الحالي".

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، ضبطت سلطات الجمارك في ميناء سوسة 282 حاوية تضم نفايات بلاستيكية سامة قادمة من إيطاليا، ولا تتطابق مع معايير استيراد النّفايات في العالم.

وكشف برنامج محلي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عما قال انها صفقة مشبوهة، تتعلق بإدخال شركة تونسية مئات الحاويات من الفضلات المنزلية السامة من إيطاليا عبر ميناء سوسة بهدف إعادة تدويرها في تونس.

وقالت وزارة البيئة حينها انها قامت بإحالة ملف مرفوق بعدد من الوثائق للقضاء، مع إعداد مهمة تفقد للتثبت من وجود إخلالات بيئية، إلى جانب إعلام السلطة الإيطالية بوجود تجارة غير شرعية، وإعادة حاويات هذه النفايات لإيطاليا.

ونفت الوزارة ان تكون رخصت للشركة المعنية بالأمر، أو أي شركة أخرى لتوريد نفايات من الخارج.

وقالت إن الشركة تعمدت القيام بعديد من المغالطات في مختلف إجراءاتها، خاصةً فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني، إضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها.