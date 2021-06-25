تونس: اصابة رئيس الحكومة وتوسيع الحظر على 3 ولايات بسبب كورونا

أعلنت تونس، الجمعة، توسيع ساعات حظر التجوال بالمحافظات المعزولة جراء كورونا ساعتين إضافيتين، وهي 4 من أصل 24 محافظة.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا (حكومية) لإعلان الإجراءات الجديدة للحد من تسارع انتشار الفيروس.

3 ولايات جديدة تحت الحظر في تونس

والمحافظات المعنية بالقرار هي القيروان (وسط)، وسليانة وباجة (شمال غرب)، وزغوان (جنوب العاصمة)، وفق المتحدثة.

ويعني القرار أن حظر التجوال بالمحافظات الأربع التي ينتشر فيها الفيروس بشكل واسع، سيبدأ من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا (19:00 ـ 04:00 تغ)، بينما كان الحظر فيها سابقا يبدأ من العاشرة مساء، بحسب المتحدثة.

حظر في كافة ارجاء البلاد

وأشارت المتحدثة إلى أنه تقرر أيضا مواصلة تطبيق الإجراءات المعتمدة على كامل البلاد والمتمثلة في حظر التجوال ابتداء من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا، وذلك لتطويق كورونا.

كما تقرر، تطبيق جميع البروتوكولات الصحية في الفضاءات المفتوحة للعموم (المقاهي والنوادي وغيرها) وبطاقة استيعاب لا تتجاوز 30 بالمئة، إضافة إلى منع استعمال الشيشة.

دور العبادة

وأضافت أنه "سيتم تطبيق جميع الإجراءات الصحية في دور العبادة علاوة على تكثيف حملات التسجيل في منظومة التلقيح".

بدورها ، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، إن "الوضع الوبائي في البلاد خطير جدا".

وأكدت أن الموجود حاليا في تونس هو السلالة الأصلية لكورونا والبريطانية (42 بالمئة) إضافة إلى حالات متفرقة من جنوب إفريقيا وبرازيلية (حالة وحيدة) والهندية (6 حالات)، دون تفاصيل.

وإجمالا، سجلت وزارة الصحة، حتى الخميس، 395 ألفا و362 إصابة بكورونا، منها 14 ألفا و406 وفيات، و342 ألفا و598 حالة تعافٍ، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليونا و700 ألف نسمة.

اصابة رئيس الحكومة التونسية بالكورونا

وأكدت رئاسة الحكومة التونسية، في بلاغ، أنه تبعاً للتحاليل الدورية التي يجريها رئيس الحكومة هشام المشيشي ثبتت، عشية اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، ما استوجب تعليق كلّ لقاءات عمله المقررة مسبقاً.

وأكد البلاغ أن رئيس الحكومة التونسية سيواصل القيام بأعماله عن بعد، بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كلّ المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية.

ويخضع كامل الفريق العامل مع رئيس الحكومة للفحوصات والتحاليل الضرورية للتأكد من سلامتهم من الفيروس.

وسيجري رئيس الحكومة، بداية من الأسبوع المقبل، الفحوصات والتحاليل اللازمة إلى حين التأكّد من خلوّه من فيروس كورونا وسلامة وضعه الصحي، وفق ما ورد في نص البلاغ.