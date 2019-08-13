تونس: رفض 66 طلب ترشح للرئاسة

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس رفض 66 طلب ترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 98 طلباً.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية المحلية، عن عضو الهيئة أنيس الجربوعي قوله: إنه "تم إلى حد الآن رفض أكثر من 66 طلب ترشح للانتخابات من قبل هيئة الانتخابات من مجموع 97 طلباً وصلت لها".

وأشار إلى أن هيئة الانتخابات ستعقد غداً الأربعاء، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن القائمة الأولية المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأوضح الجربوعي أن المرشحين الذين تم رفض ملفاتهم "يمكنهم الالتجاء إلى القضاء الابتدائي والاستئنافي للطعن في قرار الهيئة".

وأضاف أنه سيتم الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين يوم 31 أغسطس الجاري، لتنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر القادم.



وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء الجمعة الماضي، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث سجلت منذ فتح باب الترشح، في 2 أغسطس وإلى غاية الـ9 من الشهر ذاته، 98 مترشحاً.

يذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في 17 نوفمبر المقبل، لكن بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءها في 15 سبتمبر، وذلك وفقاً لمتطلبات الدستور.