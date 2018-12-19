تونس: ضبط تنظيم ارهابي واحباط هجمات

هجوم ارهابي في تونس- ارشيف

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت أعضاء "تنظيم إرهابي" كان يخطط لشن هجمات تستهدف مقرات أمنية بمحافظة سيدي بوزيد الواقعة في غرب البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالتنسيق مع المنطقة الجهوية للأمن الوطني بسيدي بوزيد وإدارات الاختصاص من الكشف عن تنظيم إرهابي مهيكل ومقسم الأدوار يحمل اسم (كتيبة الجهاد والتوحيد) بايع متزعم إحدى التنظيمات الإرهابية بالخارج".

وأضاف "أمكن إيقاف أغلب عناصره وإحباط مخططاته الإرهابية ومن بينها استهداف دوريات ومقرات أمنية بالجهة".

وأوضح أنه تم "حجز حزام ناسف ورمانة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات".

وتكافح تونس مجموعات إرهابية تتحصن في الجبال الواقعة على الحدود مع الجزائر وتستهدف قوات الأمن بين الحين والآخر.

وفي 2015 وقع هجومان في منتجع سوسة ومتحف باردو أسفرا عن مقتل عشرات السياح الغربيين. وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجمات الثلاث.