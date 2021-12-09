تونس: قيادات "النهضة" تقفز من النوافذ إثر حريق في مقر الحزب (فيديو)

اضطر نائب رئيس حركة النهضة في تونس، علي العريض، إلى القفز من الطابق الثاني لمقر الحزب، إثر نشب حريق بعد ظهر اليوم الخميس، في المقر الكائن في العاصمة تونس.

وأصيب نائب رئيس حركة النهضة، خلال الحادثة ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الإذاعة التونسية أنه اندلع حريق في مكتب حركة النهضة التونسية، بعد ظهر اليوم الخميس، ولم تتضح أسبابه بعد، في وقت حاول بعض الموظفين المتواجدين بالمقر، القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.

حريق في مقر #النهضة في تونس وبعض الموجودين بالمقر من بينهم القيادي علي العريض يلقون بأنفسهم من الطوابق العليا

pic.twitter.com/nrI4NjAZ5b — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) December 9, 2021

ومن جانبه، أكد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، إصابة نائب رئيس حركة النهضة والوزير الأسبق علي العريض، بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب، إثر نشوب حريق بعد ظهر اليوم بالمقر المركزي للحركة بالعاصمة.

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية التونسية إلى مقر الحركة لإطفاء النيران وإجلاء العالقين.