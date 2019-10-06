تونس: قيس سعيد يقاطع الانتخابات التشريعية

قرّر قيس سعيّد، المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس، مقاطعة الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم الأحد في تونس.

وقال سامي العايدي، أحد منسقي حملة قيس سعيد، إن الأخير “قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية”.

وأضاف في تصريح: “إن سعيد له مشروع يرفض الانتخابات على القوائم وينادي بالانتخاب على الأشخاص”.

وتابع أن “هذه الانتخابات تجرى على القوائم، لذلك قرر مرشحنا مقاطعتها”.

وكان سعيّد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية المبكرة قد جاء أولا في الدور الأول منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات متقدما على مرشح حزب قلب تونس، نبيل القروي، الذي حلّ ثانيا بنسبة 15.6 بالمئة من الأصوات.

وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم الأحد، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011. (الأناضول)