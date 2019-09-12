تونس: مرشح الانتخابات الرئاسية "القروي" يضرب عن الطعام داخل السجن

بدأ المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي إضرابا عن الطعام اليوم الخميس داخل سجن المرناقية بالعاصمة احتجاجا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية.

وقال مصدر من مقر الحملة الانتخابية للقروي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مرشح حزب “قلب تونس” بدأ بالفعل إضرابا عن الطعام اليوم وسيصدر حزبه بيانا للرأي العام في وقت لاحق.

وأوقف المرشح نبيل القروي 56/ عاما/، وهو رجل أعمال في قطاع الإعلام والإشهار وأحد مالكي “قناة نسمة” الخاصة منذ يوم 23 آب/أغسطس الماضي بسبب تهم ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال.

وكانت منظمة “أنا يقظ” الناشطة في مجال مكافحة الفساد قد حركت الدعوة ضد القروي منذ .2017

وغاب القروي عن المناظرات التلفزيونية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بعد أن رفض القضاء طلب الإفراج عنه كما رفض السماح له بإجراء لقاء تلفزيوني داخل السجن.

وتصدر القروي، الذي ظهر في حملات تبرع خيرية تديرها جمعية تحمل اسم ابنه المتوفى خليل، في مناطق فقيرة داخل البلاد، استطلاعات الرأي لنوايا التصويت في الرئاسية حتى أيار/مايو الماضي.

ويتهم محاموه الحكومة بالضغط على القضاء لمنع القروي من إدارة الحملة الانتخابية التي تنتهي يوم غد الجمعة، وتنفي الحكومة تلك الاتهامات بشدة.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس قد دعت السلطات المعنية “إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تمكين كل المترشحين، ومن ضمنهم نبيل القروي، من القيام بحملتهم للانتخابات الرئاسية في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص”.

ويتوقع أن تبت محكمة التعقيب يوم غد الجمعة في طلب جديد من محامي القروي لإطلاق سراحه.

وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 من الشهر الجاري.