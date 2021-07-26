تونس.. مصادر تكشف مكان رئيس الوزراء "المشيشي"

نفت مصادر في تونس اعتقال رئيس الوزراء المعزول، هشام المشيشي، مشيرة إلى أنه في منزله، وليس قيد الاعتقال.

وقرر رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، الدخول باعتصام أمام مقر البرلمان، المغلق والمحاصر من قبل قوات الجيش التونسي.

كما تشهد ساحة البرلمان التونسي حالة من الاحتقان بعد تجمع أنصار حركة "النهضة" وأنصار الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن أمس عن تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة.

وقد تجمع أنصار حركة "النهضة"، الذين وصفوا قرارات الرئيس بالانقلاب، هاتفين بشعارات "يسقط يسقط الانقلاب"، فيما رفع أنصار الرئيس قيس سعيد شعارات تعبر عن دعمهم ومساندتهم لقراراته.

هذا وتشهد ساحة باردو حيث يوجد مقر البرلمان التونسي حضورا أمنيا مكثفا، وإجراءات أمنية مشددة تحسبا لاندلاع أعمال عنف.

تجدر الإشارة إلى أن زعيم حركة "النهضة"، وهو رئيس البرلمان قد دعا أنصاره إلى النزول للشارع وحماية البرلمان، وذلك بعد أن منعه الجيش من الدخول إليه فجر اليوم الاثنين، بعد القرارات التي أعلنها سعيد مساء أمس الأحد.

وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي.