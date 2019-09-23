تونس: مصرع رجل أمن طعنا في "بنزرت"

أفادت الداخلية التونسية، الإثنين، أن رجل أمن لقي مصرعه إثر طعنه من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال تونس.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي وألقت القبض عليه فورا، و”الأبحاث متواصلة حاليا لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء”.

وفيما لم تحدد الداخلية في بيانها خلفية منفذ العملية، قال راديو “موزاييك” الخاص إن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شاب مصنف وخطير بعد أن عمد اليوم الإثنين إلى طعن عون أمن بسكين أدت إلى وفاته”.

وتواجه تونس منذ مايو 2011 أعمالا إرهابية أدت على وفاة عشرات العسكريين والأمنيين والمدنيين من السياح الأجانب خاصة.