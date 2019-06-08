تونس: مظاهرات اثر مصرع مواطن في قسم الشرطة

اندلعت مظاهرات واحداث شغب في مدينة بو حجلة بولاية القيروان التونسية على خلفية وفاة مواطن في العقد السادس داخل أحد المقرات الأمنية مما دفع السلطات بتعزيزات أمنية للسيطرة على الاحتجاجات

وتجمع اقارب الضحية والاهالي أمام المقر وأغلقوا الطريق وعمدوا إلى حرق العجلات المطاطية، مطالبين بالتحقيق في الحادث متهمين أعوان الأمن بتعذيب الموقوف وتعنيفه

ووفق مصادر أمنية فإن رجال الأمن قد استدعوا سيارة إسعاف للمواطن عندما لاحظوا تدهور وضعه الصحي لكنه فارق الحياة قبل نقله للمستشفى.

ونفى مسؤول أمني داخل منطقة بو حجلة تعنيف الضحية، مضيفا أنه تمت مراجعة النيابة العامة بشأنه والتي أذنت باحتجازه بتهمة "الاعتداء اللفظي على موظف عمومي وسب الوحدات الأمنية".

وأمرت النيابة في المحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح محضر بحث لكشف حقيقة وملابسات وفاة الرجل بعد أن تعكرت حالته الصحية داخل مركز الشرطة