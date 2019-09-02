تونس: مقتل ضابط و3 متطرفين على حدود الجزائر

افادت مصادر امنية تونسية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عن مقتل ضابط رفيع و3 متطرفين في تبادل لاطلاق النار على الحدود الجزائرية التونسية

وقالت الاعلامية التونسية لطيفة بن عمارة على صفحتها على الفيس بوك "استشهد رئيس مركز الحرس الوطني الشهيد_نجيب_الشارني وقتل 3 ارهابيين بمعتمدية حيدرة من ولاية القصرين"

وقالت ان القوات العسكرية نفذت عملية امنية اسفرت عن تفكيك خلية الارهابيين وتصفية 3 منهم

وشهدت منطقة حيدرة اليوم الاثنين وفق ما أفادت وسائل إعلام تونسية، تبادلا لإطلاق النار بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية، حيث كانت قوات الحرس الوطني قد نصبت كمينا للمجموعة الإرهابية.

وتقع ولاية القصرين في الوسط الغربي من تونس وهي محاذية للشريط الحدودي مع الجزائر على مسافة 220 كم.