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تونس: مقتل 3 جنود إثر سقوط "مروحية" عسكرية

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 07:37
طائرة تونسية
سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية

قتل 3 جنود تونسيين، مساء أمس الثلاثاء، عقب سقوط طائرة مروحية كانوا يستقلونها خلال تمارين للقوات العسكرية في ولاية قابس شرق البلاد.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، محمد زكري، في تصريح لـ"موزاييك إف إم"، سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تنفيذ تمرين ليلي في منطقة الحامة بولاية قابس، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها.

وأكد مصدر طبي لـ"إذاعة تطاوين" الحكومية وفاة 3 عسكريين في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة في محافظة قابس.

وأوضحت الإذاعة أن العسكريين قتلوا جراء "سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية بالمنطقة المذكورة".

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