تونس: مقتل 3 جهاديين في "سيدي بو زيد"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الأحد مقتل ثلاثة جهاديين في منطقة “سيدي علي بن عون” من محافظة سيدي بوزيد (وسط) في عملية استباقية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق: “قامت الوحدات الأمنية المختصة ليلة السبت في منطقة سيدي علي بن عون بعملية أمنية استباقية وقتلت ثلاثة إرهابيين”.

وبين الزعق أن العملية كانت “نتيجة عمل استخباراتي وجاري التعرف على هوية الارهابيين”.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان صباح السبت أنها تمكنت من الحصول على “معطيات على غاية من الأهمية وإحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان” وذلك إثر توقيف “العنصر الإرهابي الخطير رائد التواتي” المتهم بالقيام بعمليات استهدفت في 2018 قوات الأمن والجيش.

وفي 20 آذار/مارس الفائت، قتلت القوات الأمنية ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الاسلامية شاركوا في قتل وذبح رعاة في المناطق الجبلية في محافظة القصرين (غرب).

وتنشط في المناطق الجبلية الحدودية مع الجزائر تنظيمات مسلحة منها “كتيبة عقبة بن نافع” المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وبعد ثورة 2011، شهدت تونس عمليات للإسلاميين المتطرفين قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسياح في هجمات وكمائن تبنت هذه المجموعة غالبيتها.

ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حين قُتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية. (أ ف ب)