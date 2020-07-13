تونس والجزائر تؤكدان العمل معا لتجاوز المحنة الليبية

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد الإثنين وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي يجري زيارة لتونس يحمل خلالها رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تركز على الأزمة في ليبيا.

وأفاد بيان صدر عن الرئاسة التونسية بأن لقاء سعيد وبوقادوم “أكد على أهمية مواصلة التنسيق الموجود بين البلدين على جميع المستويات من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المحنة التي تمر بها بلادهم عبر وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار”.

ونقل البيان عن بوقادوم أنه “سجل بارتياح التطابق الكبير لموقف البلدين إزاء الأزمة في ليبيا وعزمهما على العمل معا من أجل تجاوز الانسداد الحاصل حاليا”.

تأتي زيارة وزير الخارجية الجزائري بعد أيام من زيارة وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة دوليا، لتونس.

ويدعم الرئيس التونسي فكرة الانتقال من شرعية دولية “مؤقتة” لحكومة الوفاق الحالية في ليبيا إلى شرعية جديدة تنبع من إرادة جميع الليبيين. (د ب أ)