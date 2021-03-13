تونس: 6 قتلى جراء انفجار في "قابس".. (فيديو)

لقي 6 اشخاص مصرعهم اليوم السبت، بمدينة قابس الساحلية في تونس، جراء انفجار خزان يحوي مادة الأسفلت بوحدة صناعية.

وبحسب قناة "التاسعة" المحلية.. اندلع صباح اليوم السبت 13 مارس 2021، حريق ضخم في مصنع الزفت في المنطقة الصناعية في قابس تسبب في إنفجار حاوية لصنع مادة الإسفلت.

ووفقا للمعطيات الأولية فقد توفي 4 اشخاص جراء هذا الانفجار، قبل أن يزداد العدد لـ 5 ثم 6.

وبحسب مصادر أخرى يتصاعد العدد تدريجيا. ومنهم من قال أصبح 7 أشخاص.

ويحاول أعوان الحماية المدنية السيطرة على الحريق. دون أن ترد أي معلومات أخرى حتى لحظة كتابة هذا التقرير.