تونس: 95 مصابا إثر تصادم قطارين (فيديو)

تعرض 95 شخصا لجروح متفاوتة، إثر تصادم قطارين في العاصمة تونس، اليوم الأحد.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لـ"فرانس برس": "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة الى جرح 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا"

ووقع الحادث بين قطار الخطوط الداخلية الرابط بين وسط العاصمة وضاحيتها الجنوبية، وقطار الخطوط البعيدة السريع الرابط بين تونس ومحافظة سوسة الواقعة شرق البلاد، على مستوى محطة جبل الجلود وسط العاصمة تونس، من دون انحرافهما عن السكة أو حدوث انقلاب.

وتم نقل المصابين الذين تفاوتت درجة خطورة جراحهم إلى مستشفيات العاصمة لتلقي الإسعافات، كما أدى الحادث إلى تضرر بعض عربات القطارين، وتعطل حركة القطارات.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت تونس عدة حوادث لخروج قطارات عن سككها وانقلابها، سواء المخصصة لنقل المسافرين أو البضائع، أو تصادمها مع وسائل نقل مختلفة، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، وسط دعوات لتجديد أسطول القطارات وصيانة وتأهيل السكك الحديدة الممتدة في كل مدن البلاد وتجديدها وكذلك تجهيزها بحواجز على مستوى تقاطعها مع الطرقات.

وتشير إحصاءات الشركة التونسية لسكك الحديد إلى تسجيل 100 حادث قطار سنوياً، وتسجّل أغلبها في تقاطع السكك مع الطرقات.

ووقع أسوأ حادث قطار في تونس عام 2015 في مدينة الفحص من محافظة زغوان الواقعة شمال البلاد، عندما توفي 19 شخصاً وجرح 98 آخرين، إثر تصادم قطار ركاب وشاحنة.