تونس..137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية ، الخميس، عن تسجيل 137 إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، 9 حلالات منها وافدة.

وأوضحت الصحة التونسية، في بيان، لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3206 منها 71 وفاة.

وبينت الصحة التونسية أنها سجلت 20 حالة شفاء مما رفع جملة عدد المتعافين إلى 1476 حالة

وأوضحت أنها أجرت إلى حد الآن 131 ألف و355 تحليلا مخبريا وأن 1659 حالات لا تزال حاملة للفيروس وهي محل متابعة.

وحتى فجر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 24 مليونا و315 ألفا، توفي منهم أكثر من 828 ألفا، وتعافى ما يزيد على 16 مليونا و841 ألفًا، وفق موقع “ورلدوميتر”. (الأناضول)