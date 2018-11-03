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تويتر حذف أكثر من 10 آلاف حساب يحرض على عدم التصويت بانتخابات أمريكا

تويتر حذف أكثر من 10 آلاف حساب يحرض على عدم التصويت بانتخابات أمريكا
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