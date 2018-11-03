تويتر حذف أكثر من 10 آلاف حساب يحرض على عدم التصويت بانتخابات أمريكا

حذف موقع تويتر ما يربو على 10 آلاف حساب آلي ينشر رسائل تحرض على عدم التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي تجرى يوم الثلاثاء، وبدت وكأنها من الديمقراطيين بعد أن وضع الحزب علامة على التغريدات المضللة لشركة التواصل الاجتماعي.



وقال إيان بلونكيت المتحدث باسم تويتر: "اتخذنا إجراء بشأن الحسابات المعنية والنشاط على تويتر". وجرى حذف الحسابات في أواخر أيلول/سبتمبر وأوائل تشرين الأول/أكتوبر.