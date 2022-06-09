"تويتر" يخطط لتزويد إيلون ماسك بالبيانات الأولية للتغريدات اليومية

يخطط "تويتر" لمنح الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إمكانية الوصول إلى البيانات الأولية لمئات الملايين من التغريدات اليومية، في محاولة لدفع عملية شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وبعد أزمة استمرت أسابيع، يخطط مجلس الإدارة للامتثال لمطالب إيلون ماسك الخاصة بالبيانات الداخلية من خلال إتاحة الوصول إلى التدفق الهائل للبيانات التي تضم أكثر من 500 مليون تغريدة تنشر كل يوم.

ووفقا لشخص مطلع على التفاصيل تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لوصف حالة المفاوضات، قال إن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء المواجهة مع الملياردير الذي هدد بالانسحاب من صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء "تويتر" ما لم توفر الشركة الوصول إلى البيانات التي يقول إنها ضرورية لتقييم عدد المستخدمين المزيفين على المنصة.

وأضاف أن المعلومات قد يتم تقديمها في أقرب وقت هذا الأسبوع.، حسبما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وحسب الصحيفة الأمريكية، يؤكد فريق ماسك القانوني أن تدفق البيانات ضروري لفهم كمية البريد العشوائي ونشاط الروبوت على نظامها الأساسي، وهو رقم يمكن أن يؤثر على عائدات إعلانات الشركة، وفقا لرسالة تم إرسالها إلى "تويتر" يوم الاثنين.

وقال ماسك إن الصفقة معلقة حتى يحصل على المعلومات، مما يزيد من التكهنات بأنه يحاول الانسحاب أو إعادة التفاوض بشأن شرائه بسعر أقل.

وعندما وقع صفقته الأولية لشراء الشركة في أبريل، تنازل عن حقه في إلقاء نظرة عميقة على الشؤون المالية والعمل الداخلي في "تويتر".