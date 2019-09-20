تويتر يعلّق حساب السعودي سعود القحطاني

علّق موقع تويتر الجمعة، حساب المستشار الملكي السعودي السابق سعود القحطاني، بعد نحو عام من إقالته بسبب الاشتباه بضلوعه في قتل الصحافي جمال خاشقجي الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست.

وقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتضاربت الأنباء مؤخرا حول مصير القحطاني، عقب اختفائه عن الأضواء الإعلامية والأوساط السياسية لعدة أشهر منذ أزمة مقتل خاشقجي، فبعد سلسلة تغريدات للناشط الفلسطيني إياد البغدادي تحدثت عن تسميم ولي العهد محمد بن سلمان القحطاني بهدف طمس دوره (الأمير) في جريمة اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا، تشير معطيات إلى استمرار القحطاني على قيد الحياة ولكن تحت إقامة إجبارية.

وكانت السلطات القضائية السعودية اتهمت القحطاني بالإشراف على اغتيال خاشقجي رفقة مجموعة من عناصر الاستخبارات السعوديين في القنصلية السعودية بتركيا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، وجاء الاتهام بعدما كانت الرياض تنفي بشدة أي دور لها في هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الدولي.

وتفيد المعطيات التي حصلت عليها “القدس العربي” من مصادر رفيعة المستوى أن كل أفراد المجموعة الذين تورطوا في هذه الجريمة هم إما رهن الاعتقال بالنسبة للصغار، أو تحت الإقامة الإجبارية والمحروسة بالنسبة للكبار مثل حالة القحطاني. ولم تتخذ السلطات السعودية أي قرار عقابي بعد في حقهم. (وكالات)