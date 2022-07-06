تويتر يقاضي الحكومة الهندية

رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية، بمعركة مستمرة حول قوانين التعبير في البلاد.

وتأتي الدعوى القضائية بعد أن أمرت الحكومة تويتر بإزالة سلسلة من الحسابات والمنشورات التي تنتهك قوانين التشهير الهندية. وقد أزال تويتر الآن المنشورات، لكنه يسعى للحصول على حماية قضائية من مثل هذه الأوامر في المستقبل.

وبدأت المعركة، في مايو الماضي، عندما أصدرت الهند قواعد تكنولوجيا معلومات جديدة للمحتوى عبر الإنترنت، تلاها بعد فترة وجيزة مداهمة الشرطة لمكاتب تويتر في الهند.

وفي يوليو، هدد المنظمون الهنود بتحميل تويتر المسؤولية عن أي مخالفات مستقبلية من قبل مستخدميه.

وعلى نطاق واسع، تقول تويتر منذ فترة طويلة إنها توافق على القوانين المحلية المتعلقة بالتعبير، لكن القوانين الهندية المتعلقة بـ"خطاب الفتنة" عدوانية بشكل غير عادي، وفقا لموقع "The Verge" التقني.

وفي الماضي، استخدمت البلاد قوانين التعبير لخنق المخاوف البيئية أو منع مناقشة أوسع للصراع السياسي الداخلي.