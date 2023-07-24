تويتر يودع طائره الازرق ويستقبل X

ودعت منصة تويتر للتواصل الاجتماعي بشكل نهائي علامتها المتمثلة بالطائر الازرق واستبدلتها بعلامة ء كشعار جديد لها اليوم الاثنين في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية

وقالت وكالة الانباء الفرنسية ان حرف «X» أبيض على خلفية سوداء، سيكون الشعار الجديد لمنصة تويتر "رغم أن موقع شبكة التواصل الاجتماعي يظهر الآن شعار الشركة الجديد، فإن عنوانه كان لا يزال يظهر على أنه «تويتر. كوم»، وكان زر «التغريد» الأزرق لا يزال مرئياً".

وكان رجل الأعمال مالك المنصة إيلون ماسك أعلن اعتزامه تغيير شعار «تويتر». وفي وقت سابق تغير الى صورة كلب لعدة ايام قبل ان يعود الطائر الازرق مجددا وقال ماسك «قريبا سنقول وداعا لماركة (تويتر) ولكل الطيور بشكل تدريجي»، قبل أن يضيف تغريدة أشار فيها إلى أن الشعار الجديد قد يكون حرف «إكس» (X)، وغيّر ماسك في أبريل (نيسان) 2023 اسم الشركة إلى «إكس كورب»، بعد استحواذه على الشركة بقاء 44 مليار دولار اميركي

وغرّدت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لـ«تويتر» بصورة لشعار الشركة الجديد مساء الأحد كاتبة «إكس أصبح موجودا! سنقوم بذلك».