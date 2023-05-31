"تيتانيك" تبوح بأسرارها.. اكتشاف كنز مفقود والبحث عن ورثته

اكتشف خبراء البحث عن الكنوز، قلادة مفقودة منذ أكثر من قرن في حطام سفينة تيتانيك، حيث سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحديد مالك هذه المجوهرات الثمينة.

وصرح ريتشارد باركنسون، الرئيس التنفيذي لشركة ماجلان المتخصصة في رسم خرائط أعماق البحار، أن الشركة نفذت أول مسح رقمي شامل للسفينة المغمورة في عمق 12500 قدم تحت سطح المحيط الأطلسي، وذلك على بعد 400 ميل من جنوب كندا.

وتم التقاط صورة لقلادة مصنوعة من الفيروز والذهب، وزينت بأسنان من سمكة القرش الميجالودون، وهو نوع من أسماك القرش العملاقة التي عاشت قبل نحو 20 مليون سنة في عصور ما قبل التاريخ.

وقال رباركنسون: "للأسف، لم يتمكن الفريق من استعادة هذه القطعة الثمينة من المجوهرات بسبب الاتفاق القائم بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الذي يمنع إزالة القطع الأثرية من حطام السفينة، وفقًا لتقرير صحيفة ميرور البريطانية".

وتعمل شركة ماجلان حاليًا على تطوير تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل لقطات الركاب وهم يصعدون إلى متن السفينة، وتصويرها ضوئيًا، واستخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد الملابس التي كانوا يرتدونها في اليوم المشؤوم الذي بدأت فيه الرحلة القاتلة.

وإذا نجح المحللون في تحديد هوية صاحب القلادة، سيتمكنون من البدء في البحث عن الأقارب الأحياء لهذا الراكب من بين الـ2200 راكب الذين كانوا على متن تيتانيك في رحلتها المأساوية.

ويرى باركس ستيفنسون، الخبير الذي درس السفينة لسنوات عديدة، إن هناك "مزيدًا من الأدلة المتنامية على أن تيتانيك لم تصطدم بالجبل الجليدي المجاور لها، على عكس ما يظهر في جميع الأفلام".

