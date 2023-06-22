"تيتان" : مفاجأة بشأن وحدة التحكم في الغواصة المفقودة بالأطلسي

بدأ اليوم الخميس، العد التنازلي لنفاد إمدادات الهواء في الغواصة "تيتان"، التي فقدت في منطقة نائية من المحيط الأطلسي، وسط تلاشي آمال العثور عليها رغم الجهود المبذولة من قبل فرق الإنقاذ.

وأثارت واقعة فقدان "تيتان" العديد من التساؤلات حول طبيعة عمل هذه الغواصة "السياحية" وآلية التحكم فيها وإجراءات السلامة التي تتبعها أثناء رحلاتها في أعماق البحار.

ووفقًا لمقطع فيديو تم تصويره على متن الغواصة العام الماضي وتم بثه عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن المفاجأة الكبيرة تكمن في كيفية التحكم بالغواصة، وذلك من خلال "وحدة تحكم فيديو معدلة" مشابهة لتلك المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر أو جهاز "بلاي ستيشن

وتحت المياه العميقة، لا يُعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) خيارًا مناسبًا للغواصات مثل "تيتان"، وبدلاً من ذلك، يتم استخدام نظام الرسائل النصية الخاص بالطاقم لتلقي التعليمات من الفريق العامل على السفينة السطحية الموجودة أعلاه.

