تيك توك يحجب عرين الأسود بطلب من إسرائيل

ذكرت قناة "آي 24" الاسرائيلية السبت، ان منصة تيك توك الصينية حجبت حساب مجموعة " عرين الأسود " الفلسطينية بعد ضغوط مارستها الدولة العبرية.

وقالت القناة ان الجيش الإسرائيلي خاطب ادارة تيك توك ( Tik Tok ) مطالبا اياها بحجب حساب مجموعة عرين الأسود "Lion's Den" الفلسطينية، والتي أنحى باللائمة عليها في التصعيد الذي تشهده محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واوضحت ان الجيش الإسرائيلي ابلغ تيك توك أن "المشكلة الرئيسية في التصعيد في الأسابيع القليلة الماضية هي هذه المجموعة العاملة من نابلس" وخصوصا البلدة القديمة.

ومن جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي السبت، عن ان فيسبوك وإنستغرام ايضا قامتا بحظر حسابات عرين الأسود، التي نشرت فيها رسائل ومقاطع فيديو دعائية وتوثيق لعمليات وغيرها.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحظر تم بناء على طلب إسرائيل، مع اشارتهم الى ان شبكة تليجرام لم تستجب للطلب بعد.

وتضع القوات الاسرائيلية نصب أعينها في الأسابيع المقبلة القضاء على هذه المجموعة، والتي قالت القناة 13 العبرية السبت، أنها باتت تشكل خطرا أمنيا كبيرا على اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

لغز عرين الأسود

واشارت القناة الى ان نشاط عرين الأسود أصبح طاغيا على بقية الفصائل من حيث نوعية هجماتها القاتلة وأثرها في الميدان، الى جانب القدرة على تحريك الشارع، واستقطاب الشباب.

واعلنت المجموعة مسؤوليتها عن قتل جندي اسرائيلي قرب مستوطنة شافي شومرون غربي مدينة نابلس الاسبوع الماضي، اضافة الى عمليات اطلاق نار استهدفت مواقع للجيش الاسرائيلي والمستوطنين.

وبحسب القناة 13، فقد تحولت المجموعة التي تضم مقاتلين من فصائل متباينة، وفي أقل من عام، من فصيل ثانوي إلى منظمة تؤثر اليوم على الأرض أكثر من جميع الفصائل المعروفة.

واكد تقرير لصحيفة “معاريف” أن القوات الاسرائيلية تقف عاجزة حتى الان عن فهم هذه المجموعة او صياغة خطوات فعّالة لمواجهتها، في حين تحدثت صحيفة "هآرتس" عن بذل السلطة جهودا من أجل إلقاء عرين الأسود السلاح واعتقال افرادها لفترة محدودة أو الإقامة الجبرية، مقابل دمجهم في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إذا أثبتوا التزامهم ووافقوا على ذلك.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس، بالقضاء قريبا على عرين الأسود، والتي قال انها "مجموعة من قرابة 30 شخصا، وعلينا أن نعرف استهدافهم وسنستهدفهم"، مضيفا انها "ستصل إلى نهايتها بطريقة كهذه أو تلك وآمل في أقرب وقت ممكن".