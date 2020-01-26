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ثالث مدينة صينية ستمنع الرحلات الطويلة للحافلات بسبب الكورونا

منشور 26 كانون الثّاني / يناير 2020 - 06:38
ثالث مدينة صينية ستمنع الرحلات الطويلة للحافلات بسبب الكورونا

أعلنت السلطات الصينية الأحد أن مدينة كبيرة ثالثة في البلاد ستمنع الرحلات الطويلة للحافلات بسبب انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أودى بحياة 56 شخصا.

وكتب مسؤول محلي على منصة "ويبو" للرسائل القصيرة أن تشيان التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، ستعلق الرحلات الطويلة للحافلات اعتبارا من الساعة 18,00 (10,00 ت غ) الأحد، وكذلك دخول حافلات السياح إلى المدينة.

وكانت مدينتا تيانجين وبكين اتخذتا إجراءات مماثلة، بينما ارتفع عدد الوفيّات بالفيروس في الصين إلى 54 شخصا.

وارتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد إلى 1610 بناءً على أرقام نشرتها الحكومة المركزيّة في وقت سابق. بكين (أ ف ب)

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