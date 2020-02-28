ثاني إصابة بكورونا في بغداد وارتفاع عدد الحالات في لبنان الى اربعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة، تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في العاصمة بغداد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 8 في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الحالة الجديدة في بغداد لسيدة تبلغ 32 عامًا كانت قد عادت مؤخرا إلى العراق قادمة من إيران.

وأضاف أن "المريضة ترقد حاليا في أحد المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعها الصحي"، مشيراً إلى اتخاذ الوزارة "كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين لها حسب اللوائح الصحية العالمية".

ويرتفع بذلك عدد الإصابات في العراق إلى 8 منذ ظهور أول حالة الإثنين، وهم لأشخاص قدموا جميعاً من إيران، 5 منهم في كركوك (شمال)، واثنان في بغداد، وواحد في النجف (جنوب) لطالب إيراني جرى ترحيله إلى بلده.

والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

من جهة ثانية، أعلن لبنان الجمعة، تشخيص حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة بيروت، نقلت لوحدة العزل في "مستشفى رفيق الحريري" الحكومي.

وقال المستشفى في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول الفيروس، إنه تم تشخيص حالة جديدة مصابة من الجنسية السورية، تم نقلها لوحدة العزل لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن "وضع أول حالتين مستقر، وهما في وحدة العزل وتتلقيان العلاج اللازم بينما الحالة الثالثة من الجنسية الإيرانية غير مستقرة لأنه يعاني من أمراض مزمنة ومتقدم في السن وهو يخضع للعلاج".

ولفت إلى أن هناك 20 حالة في منطقة الحجر الصحي، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهولاء جاءت "سلبية"، أي خالية من الفيروس.

وفي 22 فبراير/ شباط الجاري، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما أعلنت الأربعاء، عن الحالة الثانية، والخميس، عن الثالثة، لأشخاص قادمين من إيران.

وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.