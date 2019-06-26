ثغرة اميركية للتعامل مع هواوي

استغلت شركات تكنولوجيا أمريكية بيع مكونات إلكترونية لشركة الاتصالات "هواوي"، بعض الثغرات القانونية للالتفاف على الحظر المفروض من واشنطن على الشركة الصينية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن المنتجات التي تصنعها الشركات الأمريكية في الخارج تعتبر معفية من الحظر، ومن الممكن بيعها لـ"هواوي".

وقال جون نوفر المسؤول في جمعية صناعة شبه الموصلات الأمريكية، إن "أعضاء الجمعية مصممون على الالتزام الصارم بالقيود"، لكنه أشار إلى أنه "من الواضح الآن أن بعض السلع قد يمكنها تزويدها "هواوي" بموجب القانون".

وحظرت الإدارة الأمريكية بشكل أساسي بيع منتجات "هواوي" في السوق الأمريكية، وأدرجت الشهر الماضي الشركة الصينية في قائمة الكيانات الممنوع عليها دون إذن واشنطن الحصول على مكونات مصنوعة في الولايات المتحدة.

وعقب تطبيق الحظر أعلن مؤسس "هواوي" ومديرها التنفيذي رن تشنغ، أن مبيعات الشركة من الهواتف الذكية في الخارج تراجعت بنسبة 40% نتيجة الحظر.