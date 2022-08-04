ثقوب في طائرة "بيلوسي".. هل تعرضت لنيران صينية ؟ (صور)

أثارت صور ومقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، تظهر ثقوبا في جسم الطائرة التي كانت تقل رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي، في رحلتها إلى جزيرة تايوان، التي لاقت رفضا صينيا كبيرا، وما رافقها من تهديدات من قبل جيش التحرير الشعبي الصيني بغزو الجزيرة.

ووصف ناشطو مواقع التواصل الإجتماعي، الثقوب في جسم طائرة "البوينغ" التي هبطت في في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية ب"المريبة"، ملمحين إلى أن الطائرة قد تكون استهدفت أثناء وجودها في الجو، من قبل الصين التي توعدت بالانتقام.

ثقوب على طائرة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.. أي نوع من الثقوب هذا؟؟؟ 🤔🤔🤔



لسبب ما لا أحد في الإعلام يكتب عنها ولم يلاحظها أحد 😶رغم الضجة الكبيرة حول الزيارة💃#Taiwan #China #NancyPelosy #Pelosi pic.twitter.com/lmX1fdEBbf — الموجز الصيني | 中国新闻 🇨🇳 (@mog_Chin) August 3, 2022

وغادرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، تايوان بعد زيارة تاريخية مثيرة للجدل التقت فيها رئيسة تايوان تساي إنغ ون وعددا من المسؤولين البارزين في العاصمة تايبيه، وأكدت خلالها أن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تجاه تايوان ولن تتخلى عنها، في حين توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء بمعاقبة من يسيء إلى بكين.

وقالت بيلوسي إنها ناقشت مع رئيسة تايوان تعميق علاقات البلدين الاقتصادية والأمنية والدفاع عن القيم الديمقراطية المشتركة. وأضافت في تغريدات عبر موقع تويتر، أن أميركا لا تزال ثابتة في التزامها تجاه شعب تايوان ولعقود مقبلة.

ونظرا لعدم تناول الموضوع في وسائل الإعلام الأجنبية، أثار الموضوع شكوكا حول ماهيته، فالفيديوهات المتداولة تظهر بوضوح ثقبين في هيكل طائرة "بوينغ سي-40 كليبر" مع علامة الاتصال "SPAR19" التي كانت تستقلها رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

لكن في الواقع يبدو أن الثقوب موجودة في كل طائرات "بوينغ سي-40 كليبر Boeing C-40 Clipper"، وهي طائرة نقل عسكري أنتجت في الولايات المتحدة، من صناعة شركة "بوينغ".

وقد دخلت هذه الطائرة في الخدمة يوم 21 أبريل 2001، حيث صنع منها 19 طائرة، سعر الواحدة منها 70 مليون دولار.

وأعلنت تايوان أن 27 طائرة حربية صينية دخلت مجال الدفاع الجوي لتايوان الأربعاء، وقالت وزارة الدفاع التايوانية في تغريدة إن "27 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي دخلت المنطقة المحيطة بـ(جمهورية الصين)، في الثالث من آب/أغسطس 2022″، في إشارة إلى تايوان.

يذكر أن زيارة بيلوسي لتايوان هي الأولى منذ 25 عاما لرئيس مجلس نواب أمريكي، وتأتي في مرحلة متدنية من العلاقات الأمريكية الصينية.