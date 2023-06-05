ثلاثة انفجارات متتالية وقريبة تستهدف امستردام

قالت الإذاعة الهولندية اليوم الاثنين أن 3 انفجارات متتالية وقعت في شمال العاصمة الهولندية أمستردام.

وبينت الإذاعة إن الانفجارات وقعت أبواب 3 منازل في شوارع ليست بعيدة عن بعضها البعض، دون وقوع إصابات في الأرواح.

وبحسب الاذاعة فقد تسبب الانفجار الأول في Urkstraat في نشوب حريق تمكنت خدمة الإطفاء من إخماده بسرعة، حيث اقتصرت الانفجارات على الأضرار البالغة في مداخل المنازل.

وبينت الإذاعة الهولندية أن فريقا متخصصا بالمتفجرات والتحقيق الجنائي تواجد في الموقع حيث شرع في التحقيق، كما قامت السلطات اعتقال شاب يبلغ من العمر 21 عاما يشتبه في ضلوعه في أحد الإنفجارات تلك، وما تزال الشرطة تحقق فيما إذا كانت هناك صلة بين الانفجارات الثلاث

كما تقوم بالبحث عن شهود مطالبة من الأشخاص الذين يحملون كاميرات قيادة في سياراتهم ممن قاموا بالمرور في المكان، مشاركة الصور معها.