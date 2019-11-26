ثلاثة تفجيرات تهز بغداد

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجيرات لكن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد سبق وأن نفذ هجمات مماثلة في بغداد ومحافظات أخرى.

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 في بغداد في ثلاثة تفجيرات منفصلة يوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في حي الشعب شمال العاصمة بسبب تفجير دراجة نارية. وأضافت أن دراجة نارية ثانية انفجرت في حي البياع في الجنوب الغربي مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ستة.

وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في حي البلديات الشرقي مما تسبب في مقتل شخص وإصابة أربعة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجيرات لكن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد سبق وأن نفذ هجمات مماثلة في بغداد ومحافظات أخرى.

وأعلن العراق الانتصار على التنظيم في أواخر عام 2017 بعد أن طرد مقاتليه من جميع الأراضي التي سيطروا عليها في البلاد. ولجأ التنظيم منذ ذلك الحين لأساليب الكر والفر بهدف زعزعة الحكومة.

ولا يبدو أن هناك صلة بين التفجيرات والاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة والتي اندلعت الشهر الماضي.

