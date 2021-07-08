ثلاثة قتلى في تحطم طائرة مدنية خاصة في لبنان

تحطمت طائرة مدنية خاصة في منطقة حرجية شمالي العاصمة اللبنانية بيروت الخميس، ما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص كانوا على متنها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن "طائرة تدريب تابعة لشركة أوبن اسكاي سقطت فوق أحراج غوسطا، ما أدى إلى مقتل قائد الطائرة وراكبين (احدهما امرأة) كانوا على متنها".

ونقلت صحيفة "النهار" عن رئيس بلدية غوسطا زياد شلفون قوله إنّ "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ عطلاً طرأ على الطائرة، واصطدمت بشكل خفيف بأسطح أحد المنازل قبل أن ترتطم بالحرش".



وضرب الجيش طوقاً أمنياً في مكان الحادث، كما نقل الصليب الاحمر اللبناني ضحايا الحادث إلى المستشفى.



وتُستخدم هذه الطائرات عادة للتدريب أو القيام بجولات سياحية أو لاحتفالات خاصة مقابل كلفة مالية عادة ما تكون مرتفعة.