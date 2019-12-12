ثلاثة قتلى بحريق في سجن الملز بالعاصمة السعودية

قالت السلطات ان الحريق الذي اندلع في الجناح رقم 7 في السجن نتج عنه "وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء الجناح”، دون أن تذكر أسماءهم.

لقي ثلاثة سجناء مصرعهم، وأصيب 21 آخرون الخميس، جراء حريق اندلع في أحد أجنحة سجن الملز بالعاصمة الرياض، وفق مصدر رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بيانا لمصلحة السجون، يكشف عن “وقوع حريق فجر الخميس، في الجناح رقم 7 بالإدارة العامة لسجن الملز”.

وأضافت: “تم على الفور إخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية”.

وتابعت: “تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة”.

وقالت الوكالة، إنه “نتج عن ذلك وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء الجناح”، دون أن تذكر أسماءهم.

وذكرت أنه “تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية، بشأن قضايا السجناء وأسمائهم، ولا إحصائيات عن السجن.

ولم يصدر عن الجهات الحقوقية غير الحكومية المعنية بالسجناء السياسيين تعليقا بشأن الحريق حتى الآن.

غير أن المملكة تضم عددا من السجون بمعظم أنحاء البلاد وبها سجناء رأي، وأودع فيها منذ سبتمبر/أيلول 2017 عدد كبير من مشاهير الدعاة وعلماء الدين والصحافيين والكتاب ورجال أعمال وناشطات شهيرات.

ومن أشهرها الحائر، الذي شهد حريقا في سبتمبر 2003، أودى بحياة 67 سجينا، بخلاف الملز، الذي تقول تقارير غير رسمية في 2014، إنه يضم 5 آلاف سجينا، وتاريخه عرف وجود سجناء سياسيين.