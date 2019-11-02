ثلاثة مخترعون يتأهلون للتصفيات النهائية في “نجوم العلوم”

شهدت الحلقة ما قبل الأخيرة من الموسم الحادي عشر من “نجوم العلوم”، برنامج تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي الرائد من مؤسسة قطر، حيث أبدى المتسابقون الأربعة الذين بلغوا جولة الإقصاء الأخيرة تصميمًا كبيرًا على كسب أعلى الدرجات من لجنة التحكيم خلال هذه الجولة، بما يمكنهم من حجز مقاعدهم في التصفيات النهائية.

وكانت حلقة “اختبار النموذج” هذا الأسبوع حاسمة، إذ لم يكن هناك مجال لأي خطأ بالنسبة لنهى أبو يوسف وعبد الرحمن صالح خميس ويوسف العزوزي وحسام سمير، حيث طالبتهم لجنة التحكيم بالالتزام بمعايير أعلى من أي وقت مضى، وخضعت منتجات المتسابقين لاختبار حيوي لإثبات جدوى الاستخدام، للوقوف على قدرة التصميم الذي تتمتع به هذه المنتجات على تلبية احتياجات المستهلكين، والتي تعد الخطوة الأخيرة قبل اعتبار هذه المنتجات قابلة للتسويق التجاري.

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وفي تعليقه على هذه المرحلة، قال الدكتور خالد العالي، عضو لجنة تحكيم برنامج “نجوم العلوم”: “لا شك أن اختبار المستخدم يعد أهم جزء من عملية تصميم أي منتج جديد، ورغم أن المتسابقين أمضوا أسابيع من العمل على استغلال خبراتهم الفنية إلى أقصى حد ممكن عند تصميم نماذجهم الأولية وبنائها، إلا أن كل هذا الجهد قد يكون هباء إذا لم يكن المستهلك النهائي قادرًا فعليًا على استخدام المنتج، وهدفنا في البرنامج ليس فقط رؤية أفكار مدهشة ورائعة وهي تتحقق، بل نريد أن تكون لهذه الأفكار القدرة على التأثير في جميع أنحاء العالم”.

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أكدت نهى لأعضاء لجنة التحكيم بأن اختراعها “اللاصق المفعّل لجفن العين المغموشة”، والمصمم لتحريك الجفن لدى المرضى الذين يعانون من شلل الوجه النصفي، سيحقق نتائج مميزة وناجحة بحلول الحلقة الأخيرة من البرنامج. وبعد تلقّي ملاحظات لجنة التحكيم، صرّح عبد الرحمن أن النقد البنّاء هو بالضبط ما يحتاجه من أجل تطوير “سجادة الصلاة التفاعلية التعليمية” وفق احتياجات المستخدم. وفي الوقت نفسه، أكد يوسف أن اختراعه “دعامة تعديل تدفق الدم” سيلغي تكاليف الصيانة لوسائل العلاج الحالية وبالتالي سيساعد مرضى فشل القلب الاحتقاني في توفير آلاف الدولارات على المدى الطويل.

أما حسام سمير فقد شعر بتحدي كبير، نظرًا لأن لوح الخرسانة المكيفة للحرارة الذي ابتكره لم يتمكن من تقديم نتائج التبريد ذاتها التي قدمها في حلقة الأسبوع الماضي من البرنامج، وقد أشارت لجنة التحكيم إلى أن الألواح، المصممة بشكل أجوف لتعزيز كفاءة دوران الهواء البارد، لم تحقق ما يكفي من توفير الطاقة لتعويض ارتفاع تكلفة إنتاجها، وأنها ستعمل فقط في المناخات غير الحارة.

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وفي نهاية الحلقة، ودّع المشاهدون حسام وابتكاره لوحة الخرسانة المكيفة للحرارة. فقد شعر بتحدي كبير، نظرًا لأن لوح الخرسانة المكيفة للحرارة الذي ابتكره لم يتمكن من تقديم نتائج التبريد ذاتها التي قدمها في حلقة الأسبوع الماضي من البرنامج. ورغم مغادرته حلبة المنافسة، إلا أنه أعرب عن امتنانه للفرصة التي أتاحها له البرنامج لتحويل فكرته إلى حقيقة، مؤكداً على استمراره بالالتزام بتطويرها، وفي هذا الصدد، قال حسام: “أتمنى كل التوفيق لزملائي في التصفيات النهائية، وأنا أحثّ جميع المبتكرين العرب على ألا ينسوا ذلك الطفل الذي بداخلهم ويحافظوا على تفاؤلهم دائمًا ويتابعوا السعي لتحقيق أحلامهم”.

إلى ذلك، شارك وليد البنا، الفائز بلقب الموسم العاشر من برنامج نجوم العلوم، في استضافة هذه الحلقة إلى جانب المضيف المتميز خالد الجميلي، ودافع عن المبتكرين خلال استعراض تقييمات منتجاتهم، كما أبدى تعاطفه معهم كمتسابق سابق، وشجعهم على تثمين خبراتهم والأشخاص المحيطين بهم في البرنامج، قائلًا: “لقد كان اختلاطي مع زملائي في الموسم العاشر ضمن بيئة فريدة من نوعها من أفضل ذكريات حياتي التي لا تنسى، وما زلت أذكر تفاصيل جميع اللحظات التي مررنا بها وراء الكواليس خلال مشاركتنا العام الماضي، وأنا أعتبرهم من أعز الأصدقاء المقربين حتى الآن”.

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ومع مغادرة حسام، بقي في حلبة المنافسة نهى وعبد الرحمن ويوسف الذين سينتقلون إلى الحلقة النهائية التي تُبث مباشرة، حيث سيقومون بوضع اللمسات الأخيرة على منتجاتهم لتصبح جاهزة للتسويق، وسوف تحدد هذه الحلقة الختامية من البرنامج حصة كل متسابق منهم في جائزة نقدية تبلغ قيمتها 600 ألف دولار أمريكي لتمويل مشاريعهم، وسيلعب الجمهور دورًا كبيرًا في تحديد الفائز بلقب الموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم، وصياغة مستقبل الابتكار في المنطقة. تم فتح باب التصويت عبر الإنترنت على موقعنا الإلكتروني من الآن وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بتوقيت غرينيتش ( 3 ظهرًا بتوقيت قطر).

للاطلاع على دليل البث الكامل للموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم، يمكنكم زيارة الرابط: www.starsofscience.com

نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

“نجوم العلوم” هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار تسعة أسابيع، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.

وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاركين في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور في الاستوديو وعبر الإنترنت.

يتم بثّ برنامج نجوم العلوم كلّ جمعة على قناة تلفزيون قطر وكل سبت على عدة قنوات في المنطقة اعتباراً من يوم 13 سبتمبر 2019 ولغاية 8 نوفمبر 2019، ويمكنكم زيارة دليل البث للاطلاع على القائمة الكاملة للقنوات الناقلة وأوقات البث: starsofscience.com

مواعيد البث والقنوات الناقلة للحلقات كالتالي:

1. قطر، تلفزيون قطر: الجمعة في الساعة 22:00، والإعادة يوم السبت الساعة 17:00 (جرينتش +3)

2. الكويت، قناة الرأي: السبت في الساعة21:40 (جرينتش +3)

3. العراق، قناة السومرية: السبت في الساعة 21:30 (جرينتش +3)

4. الأردن، قناة رؤيا: السبت في الساعة 22:00 (جرينتش +3)

5. لبنان، قناة LBCI: السبت في الساعة 19:00 (جرينتش +2)

6. الجزائر، قناة الشروق: السبت في الساعة 19:00 (جرينتش +1)

7. عمان، تلفزيون عمان: السبت في الساعة 21:00 (جرينتش +4)

8. تلفزيون العربي: السبت في الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

للاطلاع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.qf.org.qa

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